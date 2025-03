Ilgiorno.it - Campo dei Tulipani ad Arese 2025: date, orari e biglietti

Leggi su Ilgiorno.it

(Milano), 18 marzo– Primavera in arrivo e ildeiadsi prepara ad aprire. Edwin e Nitsuhe, la coppia olandese che ormai da 7 anni gestisce l’area (insieme a una Grugliasco, in provincia di Torino), è pronta ad accogliere i visitatori. Ma quando e come funziona l’ingresso? Ecco tutte le informazioni aggiornate. IldiCome funziona Quando e doveIldiQuello diè il maggiorediin Italia: si estende su un’area pari a 2 ettari, come 4 campi da calcio, e all’interno sarà possibile trovare 660mila splendidiin 450 varietà più sorprendenti. Una vera immersione in un immenso arcobaleno colorato. Come funziona Una volta entrati nel, i visitatori riceveranno una spiegazione dallo staff: potranno scegliere e raccogliere iche vorranno.