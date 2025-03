Lanazione.it - Campioni di multe, oltre 171 euro a testa. Siena al primo posto a livello nazionale

, 18 marzo 2025 – Un anno faoccupava l’ultimo gradino del podio con il terzo, questa volta si è superata balzando al: la graduatoria è quella relativa all’importo pro capite delle, la fonte è Facile.it che mette a confronto i dati ufficiali inseriti in rete dal Siope, il Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici. In base a questa rilevazione,nel 2024 ha incassato poco più di 9 milioni dinel capitolo “Proventi dae sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada“ a carico di privati, due milioni diin più rispetto ai 7 milioni die spicci registrati nel 2023. Il rapporto sarebbe così di 171,5dipagate per ogni residente a, più di Firenze (170) e Milano (149,1) che completano il terzetto con i dati più alti.