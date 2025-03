Sport.quotidiano.net - Campionato italiano superwelter. Paolo Bologna si riconferma: "Passo in avanti per la carriera"

Un match intenso, combattuto senza risparmio dalla prima alla decima ripresa, nel clima infuocato dall’Allianz Cloud di Milano con oltre quattromila presenze. Un’emozione unica per il fiorentino, 28 anni, che lo scorso 6 dicembre si era laureato campionedei, sfidato nell’occasione dal trentunenne romano Damiano Falcinelli, vincitore anche lui, quattro anni fa, della cintura tricolore. Il match si è concluso in parità (96-94, 95-95, 94-96) confermandocampione tricolore. "È stato un match durissimo – confessa il fiorentino "The Gladiator", calciante degli Azzurri – ma combattere in quel contesto, all’ingresso sul ring mi ha fatto piangere. Era la prima volta che incontravo Damiano ma sapevo che era un pugile molto solido. Non ci siamo risparmiati e dato spettacolo, sostenuti dal calore di un pubblico letteralmente impazzito".