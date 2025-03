Campi Flegrei l’Ingv rivede al rialzo il sisma del 13 marzo | magnitudo 4 6

Leggi su Primacampania.it

NAPOLI –-Osservatorio Vesuviano ha aggiornato la stima della scossa di terremoto che ha colpito iall’1:25 del 13, portandola da4.4 a 4.6. Si tratta del terremoto più forte registrato in Campania negli ultimi 40 anni.L’aggiornamento dellaLa revisione è emersa dal consueto studio settimanale dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), che analizza con maggiore precisione gli eventi sismici. “Abbiamo modificato il valore dopo aver considerato ladurata, che è più alta perché il terremoto è stato particolarmente lungo”, ha spiegato Mauro Di Vito, direttore dell’Osservatorio Vesuviano.L’epicentro delè stato localizzato sul lungomare di via Napoli, tra Napoli e Pozzuoli. L’evento è stato avvertito distintamente in tutta l’area flegrea e ha generato preoccupazione tra la popolazione.