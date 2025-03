Unlimitednews.it - Campi Flegrei, De Luca “Stop a rate mutui case e pagamenti contributi”

Leggi su Unlimitednews.it

NAPOLI (ITALPRESS) – “Noi faremo con maggiore forza questa richiesta. Credo almeno per le attività economiche inserite nell’area a rischio, che è un’area perimetrale, non si può fare per tutta la Regione” . Lo ha detto il governatore della Regione Campania Vincenzo Dea margine della conferenza stampa di presentazione della 18esima edizione di Campania Teatro Festival in merito alla richiesta al governo di sospendereper lenell’area deie di sostenere le attività economiche nell’area a rischio. “Ma in quell’area a rischio – ha proseguito il governatore – credo sia ragionevole sospendere, per chi ha deiper la casa, il pagamento delledeie per le attività commerciali, artigianali, sospendere idei. È un piccolo aiuto perché è evidente che si stanno determinando, come dire, cali anche nelle attività economiche”.