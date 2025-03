Anteprima24.it - Campi Flegrei, 34 sgomberi e 382 persone coinvolte

Tempo di lettura: 2 minutiAd oggi ammontano a 34 le ordinanze di sgombero nell’area deie riguardano 161 nuclei familiari, pari a 382, di cui 50 ospitate in albergo e il resto in sistemazione autonoma. A queste, in serata, si è aggiunto un nuovo sgombero a Bacoli che riguarda quattro. E’ il dato emerso nel corso della riunione del Centro coordinamento soccorsi convocato in via continuativa dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, d’intesa con il dipartimento della Protezione civile, per un nuovo aggiornamento della situazione relativa al bradisismo nei.Nel corso dell’incontro, che ha visto la partecipazione dei Comuni di Napoli, Pozzuoli e Bacoli, della Protezione civile regionale, della componente sanitaria, dei vigili del fuoco, dell’Osservatorio vesuviano, oltre che del dipartimento della Protezione civile, si è appreso che i vigili del fuoco hanno incrementato le squadre della cosiddetta colonna mobile, ciascuna composta da 9 unità, oltre 2 funzionari, con personale proveniente da altre regioni, che attende oltre che ai sopralluoghi post sisma anche al recupero delle masserizie delle famiglie sgomberate.