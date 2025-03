Avellinotoday.it - Campania, strategie per la tutela dell’acqua: a Solofra il convegno sul recupero ambientale

Leggi su Avellinotoday.it

Il 22 marzo 2025, in occasione della Giornata Mondiale, l’Ente Idrico Campano organizza l’evento "Percorsi d’Acqua" presso l’AuditoriumService (Centro ASI, Via Melito,, Avellino). L’obiettivo è discutereinnovative per la gestione delle risorse idriche e il.