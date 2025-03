Calciomercato.it - Cambia tutto tra Conte e il Napoli: sono pronti 200 milioni

Leggi su Calciomercato.it

Nuovo appuntamento conZone, la trasmissione settimanale di Calciomercato.it interamente dedicata agli azzurri. Le ultime di mercatoOccasione sprecata per ilche si è fermato in quel di Venezia non andando oltre uno 0-0 che contribuisce ad aumentare il distacco dall’Inter prima in classifica.Da Meret a: doppio annuncio in diretta (LaPresse) – Calciomercato.itLa truppa di Antoniodovrà quindi ricompattarsi nel corso di questa sosta ed invertire un trend di risultati che nelle ultime sette uscite ha portato ad un complessivo di 5 pareggi, una vittoria ed una sconfitta. Uno score in flessione che però va inevitabilmentestualizzato rispetto alle difficoltà di questo periodo.Di questo e tanto altro abbiamo parlato nel corso dell’ultima puntata diZone in onda sul canale YouTube di Calciomercato.