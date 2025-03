Amica.it - Calvin Klein ha una nuova icona: è il momento di conoscere Bad Bunny

Che Badfosse uno dei protagonisti assoluti della scena musicale ormai è noto: il suo ultimo album Debí Tirar Más Fotos, ha scalato rapidamente le classifiche di tutto il mondo, accompagnato dagli applausi di critica e pubblico. La novità è che Badsi sta facendo strada anche nel mondo della moda:lo ha scelto come volto (e corpo) della sua ultima campagna pubblicitaria. Un onore che, nel fashion system, è un’incoronazione a tutti gli effetti. L’ascesa di Badnella modaIl cantante portoricano (all’anagrafe Benito Antonio Martínez Ocasio) non è esattamente un outsider nel mondo della moda. Nel settembre 2023 è volato alle sfilate di Milano come ospite di Gucci con una Jackie sottobraccio.