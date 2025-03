Sport.quotidiano.net - Calendario e dubbi: la difficile risalita Virtus. Shengelia pagherà per il turno di squalifica

Leggi su Sport.quotidiano.net

Partiamo dalla contingenza: Tornike, dopo l’espulsione di Napoli, è statoto per un. Questo significa che il georgiano e il club potranno commutare lain ammenda e Toko sarà regolarmente in campo, sabato sera, a Trieste. Un match particolarmente delicato, per il valore dei padroni di casa e per l’esigenza dei giuliani di dimenticare il più velocemente possibile la trasferta a Trapani. E la? La squadra è tornata in città ieri pomeriggio. Musi lunghi, sguardi poco sereni perché i giocatori sono i primi a rendersi conto di aver perso una grande occasione. Prima, qual era la, contro ultima – ora Napoli ha lasciato l’incombenza alla sola Pistoia – non dovrebbe avere storia. La realtà però è differente: nessuno regala nulla e se sbagli l’approccio alla fine rischi.