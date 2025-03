Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Tammy Abraham meglio di Santiago Gimenez: Furlani prepara il piano per trattenerlo. La trattativa

è più in palla die l’ad delGiorgioilpernel prossimoVi sembrerà un paradosso, ma è la pura realtà dei fatti:segna praticamente come Alvaro Morata (attaccante spagnolo che ha disputato solo la prima metà di stagione in rossonero, per poi andare al Galatasaray) emessi insieme. L’attaccante inglese, infatti, ha messo a segno 8 goal dall’inizio della stagione, contro i 9 dei due attaccanti citati.Certo le statistiche lasciano il tempo che trovano, ma non in questo caso. Sì, perché l’attaccante inglese, nelle ultime gare, è sembrato molto più in palla e decisivo di, nonostante il suo ingresso dalla panchina. Il centravanti in prestito dalla Roma appare più nel vivo del gioco e con grande voglia di dimostrare.