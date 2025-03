Dailymilan.it - Calciomercato Milan, ma Fabio Paratici serve davvero? Da Cristiano Ronaldo alla squalifica per le plusvalenze

potrebbe diventare il nuovo direttore sportivo del, sul frontepesa laper lee l’affare.Ildi Sergio Conceiçao lavora aello durante la sosta delle nazionali per recuperare qualche indisponibile, al rientro il 30 marzo 2025 si giocherà a Napoli contro la formazione allenata da Antonio Conte (tra i candidati per la panchina del Diavolo della prossima stagione). I rossoneri non possono perdere altro terreno sulle rivali per un posto nella prossima Champions League.sembrerebbe essere il favorito per il ruolo di direttore sportivo del Diavolo, la sua gestioneJuventus però è piena di luci ma ance ombre. Infatti la suaino al 20 luglio 2025 è arrivata a seguito del caso, condotta da non sottovalutare e tenere in forte considerazione qualora si voglia decidere di affidargli una società.