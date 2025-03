Dailymilan.it - Calciomercato Milan, ecco perché devi scegliere Igli Tare: tutti i colpi

Ilper programmare al meglio la prossima sessione dideve trovare un nuovo direttore sportivo, conosciamo meglio.Ilè scivolato in classifica e cerca di ricaricare le batterie per il rush finale della stagione, Sergio Conceiçao ha sprecato molto ma da adesso in poi i margini di errore si assottano. Al rientro la trasferta partenopea in casa del Napoli ci dirà a che cosa potrà ambire davvero la squadra lombarda.è uno dei nomi candidati al ruolo di direttore sportivo del, l’ex Lazio ha messo a segno moltidi mercato nei 15 anni biancocelesti. Quello più eclatante è stato Felipe Anderson, arrivato per 8 milioni di euro e ceduto al West Ham per 38. Ma in generale le gestione della società del presidente Claudio Lotito è sempre stata portata avanti nell’ottica dello spendere poco, a dimostrazione di questo c’è il fatto che il cartellino più “costoso” è stato quello di Joaquin Correa a 15,3 milioni di euro.