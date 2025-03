Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, la Fiorentina è contenta di Fagioli che può lasciare definitivamente i bianconeri: c’è la clausola che rende obbligatorio il riscatto!

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24può rimanere allaanche dopo il termine di questa stagione: spunta quellaLapuò confermare Nicolòall’interno della propria rosa anche per la prossima stagione. Le ottime prestazioni fornite in viola stanno convincendo la dirigenza, che è molto soddisfatta dell’impatto dell’ex centrocampista della.Lo ha Nicolò Schira detto su X. L’esperto di mercato ha ricordato che il giocatore è stato prelevato in prestito con diritto di, che potrebbe diventare obbligo. A proposito di questa variabile ha specificato che potrà concretizzarsi se i gigliati si qualificheranno in Europa per il prossimo anno. Leggi suntusnews24.com