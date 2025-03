Internews24.com - Calciomercato Inter, tutte le mosse in difesa della società nerazzurra per giugno: i dettagli

di Redazione, cosa può succedere in estate in: leL’estate 2025 si preannuncia già bollente per il, soprattutto per il reparto difensivo. Con i dirigenti nerazzurri intenzionati a ringiovanire e rafforzare la squadra, l’attenzione è immediatamente rivolta ai possibili innesti e alle partenze nel settore difensivo. Secondo quanto riportato da.com, Francesco Acerbi ha recuperato la sua forma dopo un lungo infortunio, partecipando a otto partite consecutive, con sei presenze in campionato e due in Champions League. Grazie alle sue recenti prestazioni, l’ha ottenuto sei vittorie, un pareggio e una sconfitta. Si prevede che ladebba prendere decisioni in merito allaper l’estate.Simone Inzaghi, sostenitore di Acerbi, lo ha voluto fortemente e spinge per il suo rinnovo, ma il club potrebbe dover scegliere tra lui e De Vrij, considerando anche il diverso costo dei loro contratti.