Calciomercato com – Paratici-Allegri cena con il Milan sullo sfondo | la situazione | Primapagina

2025-03-18 19:09:00 Fermi tutti!con il: la.com Homecon il: laStop. Rewind. Restart. Tre bottoni per ripartire da zero in casa, dove l’avventura di Sergio Conceiçao è arrivata ormai alle battute finali. Con ogni probabilità l’allenatore portoghese non verrà confermato sulla panchina rossonera, la società è già in cerca di un nuovo tecnico per il 2025/26 e l’altro ruolo scoperto sul quale si sta lavorando è quello del direttore sportivo.