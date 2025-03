Justcalcio.com - Calciomercato.com – Lazio, senti Immobile: “Dovrebbe fare come il Napoli. Taty e Isaksen? Sapevo che erano forti” | Serie A

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-18 14:07:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da.com:: “ilche.com Home: “ilche” Getty Images Ciroha rilasciato un’intervista a Repubblica oggi. L’ex capitano dellaha parlato della sua Academy, attiva tra Torre Annunziata e Torre del Greco, in provincia di, della sua attuale esperienza in Turchia, della lotta scudetto inA e anche della sua ex squadra e del tecnico Baroni, con cui ha avuto modo di lavorare solo pochi giorni prima di andare via da Roma.