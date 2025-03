Lanazione.it - Calcio. Seconda: vince solo l'Atletico

Pisa 18 marzo 2025 – Giornata negativa per le pisane inCategoria, un ventiseiesimo turno decisamente da dimenticare in entrambe i gironi con ilCascina che conquista i tre punti. Nel girone A arriva la settima sconfitta stagionale per il Migliarino Vecchiano sconfitto 2 – 1 sul campo della Carrarese Giovani. Per il Pontasserchio sconfitta in casa invece contro la prima della classe Fivizzanese (0 – 1). Certamente il calendario ha messo di fronte due impegni durissimi per le nostre compagini che si sono difese bene ma sono uscite dal campo battute di misura. Migliarino Vecchiano terzo con quarantanove punti, Pontasserchio decimo con ventinove. Nel girone G, la Bellaria Cappuccini di mister Masoni espugna 0 – 2 il campo della sua diretta concorrente Capannoli e si prepara a concludere la stagione con la vittoria del campionato.