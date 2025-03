.com - Calcio / Risultati e marcatori 14° giornata campionato Allievi regionale e provinciale

Nelconducono sempre Vigor Senigallia (Girone A), Moie Vallesina (B), Atletico Ascoli (C)VALLESINA, 18 marzo 2025 – Vigor Senigallia e K-Sport Montecchio continuano la volata nel Girone A verso la fase finale play off. In quello B il Moie Vallesina è sempre al comando, in quello C l’Atletico Ascoli non molla.Tra i cannonieri i principi sono: Carburi (Villa San Martino) con 14 gol; Lorenzetti (Moie Vallesina) con 26 reti.REGIONALI U17 – GIRONE A14 – CSI Delfino Fano-Valfoglia 10-0 Falcioni, Medici, Ceccarelli, Ceccarelli, Pucci, Pucci, Tahiri, Principale, Lomartire, Sambuchi, Palombina Vecchia-Vigor Senigallia 1-2 Epicoco, Bucari, Sartini, Senigallia-K Sport Montecchio Gallo 0-3 Pederbelli, Giunta, Delmonte Villa San Martino-Biagio Nazzaro 4-1 Orazietti, Binda, Masrour, Carbuti, Todaro, Fossombrone-Urbino 5-0 Illuzzi, Illuzzi, Illuzzi, Profili, Tarantino– Reti 14 – Carburi (Villa San Martino); reti 13– Illuzzi (Fossombrone), Bocci (Urbino); reti 10 – Lagrasta (K Sport Montecchio Gallo), Sartini (Vigor Senigallia, Bocci (Urbino)Classifica – Vigor Senigallia 37; K Sport Montecchio Gallo 34; Villa San Martino, Fossombrone 26; Palombina 20; Biagio Nazzaro 18; Senigallia 17; Delfino Fano 13; Urbino 7; Valfoglia 3REGIONALI U17 – GIRONE B14 – Ponterosso-Moie Vallesina 1-4 Pierangeli, Lorenzetti, Lorenzetti, Borocci, Lorenzetti Vigor Castelfidardo-Tolentino 1-3 Abbatista, Cicconetti, Cicconetti, Arbusti Osimana-Giovane Ancona 3-1 Kassa, Taborro, Taborro, Macrina Maceratese-Fabriano Cerreto 2-1 Tartabini, Fratini, Ruggeri Recanatese-Matelica 6-1 Memhedi, Malizia, Papini, Memhedi, Papini, Memhedi, VaccaroGiosuè Lorenzetti, classe 2008– Reti 26 – Lorenzetti (Moie Vallesina); reti 15 – Memhedi (Recanatese); reti 10 – Arbusti (Tolentino)Classifica – Moie Vallesina 34; Tolentino 32; Matelica 30; Recanatese 25; Vigor Castelfidardo 24; Maceratese 22; Giovane Ancona 21; Ponterosso, Osimana 7; Fabriano Cerreto 4REGIONALI U17 – GIRONE C14 – Cuprense-P.