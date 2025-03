Sport.quotidiano.net - Calcio giovanile. La tripletta di Ray lancia l’Under 16

Leggi su Sport.quotidiano.net

Ecco i risultati delle squadre giovanili del Forlì nello scorso fine settimana. La Juniores è stata battuta 2-1 in casa del Lentigione, rete di Comandini. Dopo 23 turni guida il Piacenza (52), biancorossi al decimo posto a quota 22. Prossimo turno, sabato: Sasso Marconi-Forlì. Pareggio interno del17 con la Sanmichelese: 1-1, gol di Zanetti. Dopo 27 giornate galletti settimi (38), guida il Fraore Noceto (56). Questa sera si gioca Ravenna-Forlì. Continua la corsa al vertice degli Under 16, primi con 63 punti dopo 26 giornate, che hanno vinto per 4-1 col X Martiri Vigarano. A segno con unadi Debarre Ray, arrotondata dal gol di Giacomo Toni. Domenica prossima turno di riposo. In testa alla classifica anche15, prima con 64 punti dopo 25 giornate: 0-5 in casa del Bakia Cesenatico grazie alle reti di Mingozzi, Delvecchio, Magrini, Zanfini e Rani.