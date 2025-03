.com - Calcio Giovanile / Fabriano Cerreto, giornata di formazione

Il corso, sia la parte teorica che pratica, si terrà allo stadio ‘Aghetoni’. Relatore dell’evento Mauro Giussani. Oltre ai Tecnici del club fabrianese potranno partecipare anche allenatori di altre società, 18 marzo 2025 – Sabato 12 Aprile, organizzato dal Respensabile Tecnico del settoremister Besim Useini Besim, si terrà un corso diriservato ai tecnici.mister Useini BesimIl corso si terrà allo stadio ‘Aghetoni’ con il seguente programma: teoria in aula ore 9-10,30, ‘la metodologia Filorouge: lain relazione alla realtà del gioco’; ore 10,45 – 12.15: pratica in campo ‘l’efficacia delle esercitazioni percettive/cognitive e le relazioni fra loro’.Relatore dell’evento Mauro Giussani (diplomato UEFA A) che illustrerà la metodologia “FILROUGE”, che nel corso degli anni ha destato interesse in diverse Federazioni Nazionali come Italia, Ungheria, Tunisia e Algeria, così come importanti club dilettantistici e professionisti, tra cui Inter, Sampdoria, Atalanta, Roma e Anderlecth.