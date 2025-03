Rompipallone.it - Calcio, gaffe clamorosa: è accaduto durante la partita, la scena è virale

Indetto il minuto di silenzio per salutare l’atleta scomparso. Ma quello che succede dopo ha dell’incredibile.Quanto successo lo scorso weekend nel campionato bulgaro ha davvero dell’incredibile. Prima dell’inizio del match tra Arda Kardzhali e Levski Sofia, la squadra di casa ha indetto un minuto di silenzio per commemorare la didi un ex calciatore dell’Arda, ovvero Petko Ganchev. I 22 giocatori sul terreno di gioco si sono così radunati nel cerchio di centrocampo, con la testa china, e hanno pianto la scomparsa dell’atleta. Peccato che però in realtà Petko Ganchev fosse ancora vivo!Bulgaria, minuto di silenzio per l’ex calciatore ma in realtà è vivo: Che!A raccontare questa incredibile storia è lo stesso Petko Ganchev che, rientrato a casa e allo scuro di tutto, si è visto la moglie corrergli incontro in lacrime, felice di vederlo stare bene: “Petko Petko stai bene! In tv hanno annunciato che sei morto” – gridava la moglie sconcertata.