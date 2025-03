.com - Calcio Femminile / La jesina Mya Ciccarelli convocata dalla Juventus per la Viareggio Cup

La Vecchia Signora chiama per la prima volta la giovane leoncella classe 2009 per la sesta edizione aldel torneo giovanile più importante d’ItaliaJESI, 18 MARZO 2025-Splendide notizie per laAurora e per tutto il mondo jesino, calcistico e non solo. La giovane leoncella Mya, entrata quest’anno a pieno ritmo nella rosa della prima squadra di mister Casaccia, è stataUnder 19 per la sesta edizione del Torneo di.Un grande riconoscimento al valore e all’impegno della ragazza, divenuta ormai una colonna portante della squadra, dopo le due convocazioni in Nazionale Under 16, nelle quali Mya ha potuto indossare ed esordire con la maglia più ambita da qualunque italiano appassionato di questo sport, quella azzurra. Una grande soddisfazione anche per la società del presidente Coltorti, che negli ultimi anni ha visto esplodere tantissime ragazze cresciute nel suo settore giovanile (il più florido delle Marche), simbolo del grande lavoro svolto nella maturazione delle giovani leoncelle.