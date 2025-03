Lanazione.it - Calcio. Eccellenza: Cenaia vince il derby e vola

Pisa 18 marzo 2025 –vinto e secondo posto in classifica: questo vale la rete di Canessa che permette aldi primeggiare nel campionato dialle spalle del già promosso Camaiore. Ildi mister Sena piega di misura i Mobilieri Ponsacco ea quarantanove punti in classifica, a più quattro dallo Sporting Cecina terzo con quarantacinque. Per il, a tre giornate dalla fine della stagione regolare un buon vantaggio in vista dei play-off promozione. Una bella stagione per gli arancioneroverdi, quattordici vittorie, sette pareggi e sei sconfitte. Domenica in trasferta sul campo del pontebbuggianese penultimo. La vittoria delfa molto male ai cugini dei Mobilieri Ponsacco: l'1 – 0 relega gli ospito al terzultimo posto che vorrebbe dire disputare il play-out retrocessione in trasferta.