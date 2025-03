Oasport.it - Calcio a 5, Francesca Salvatore: “Ormai ci siamo. Vogliamo affrontare le partite con organizzazione e personalità”

Leggi su Oasport.it

L’inizio dell’Elite Round di qualificazione ai Mondiali Femminili 2025 dia 5 è sempre più vicino. L’accesso per prima storica edizione del torneo planetario, passa inevitabilmente dal girone del Pala Roma di Montesilvano.L’Italia è pronta alle sfide contro Ungheria, Svezia e Portogallo. A tal proposito, intervistata dal sito della Divisionea 5, la ct delle azzurreha dichiarato: “Stiamo lavorando progressivamente, cercando di avvicinarci alla condizione ideale sia per quanto riguarda la testa che le gambe”. Poi ha aggiunto: “Vedo una squadra molto concentrata e sono certa che in ognuna delle ragazze ci sia gran voglia di scendere in campo.manca poco alla prima gara e più ci avvicineremo alla competizione e più aumenteranno le emozioni. Abbiamo alternato sedute fisiche a quelle tecnico-tattiche e stiamo cercando di aggiustare ogni particolare.