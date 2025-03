Napolitoday.it - Calci e pugni per rubare un telefonino: la fuga tra i dedali del centro storico per non essere arrestati

Nella notte tra il 17 e il 18 marzo la Polizia di Stato ha tratto in arresto due napoletani di 28 e 44 anni con precedenti di polizia, anche specifici, per rapina. In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio.