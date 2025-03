Tvplay.it - Calafiori cambia squadra in estate: piovono conferme, è una mega plusvalenza

Leggi su Tvplay.it

L’esperienza di Riccardocon l’Arsenal potrebbe essere vicina a volgere al termine, poiché una big d’Europa sembra disposta a grandi cose per portarlo in.Fino a giugno del 2029 Riccardoè legato all’Arsenal da un contratto, ma dinanzi a un’offerta piuttosto ricca sarebbe difficile da parte della dirigenza dei Gunners non farsi tentare, così come il giocatore potrebbe prendere in considerazione la destinazione, qualora fosse allettante. Entrambe le condizioni non sono così difficili da realizzarsi, alla luce dei rumor che sono in circolazione da giorni.inConference, è una(LaPresse) – tvplay Infatti, secondo quanto si vocifera, l’Arsenal sarebbe disposto a negoziare la cessione dell’ex difensore del Bologna a fronte di una cifra vicina ai 75 milioni di euro, la quale avrebbe trovato un club disposta a sborsarlo.