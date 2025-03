Ilnapolista.it - Calafiori: «Arteta mi ha mandato foto della mia famiglia e mi ha chiesto cosa significassero ciascuno di loro per me»

Leggi su Ilnapolista.it

Riccardoracconta il suo percorso da calciatore e le sfide che ha dovuto affrontareRiccardosi racconta in un’intervista rilasciata a Rivista Undici e Cronache. Il difensore dell’Arsenal racconta il suo percorso tra club e Nazionale fino al suo arrivo in Premier League e l’ambizione di espandere ancora di più il suo bagaglio tecnico:Il percorso che lo ha portato in Nazionale e all’Arsenal“Sicuramente non è stato facile. Ma è partito tutto da me. L’ho vissuta come una sfida personale, era quello che volevo dimostrare a me e a tutti: poter stare ad ogni livello. Però non è stato un caso, ci sono arrivato col lavoro e c’è ancora tanto da fare, perché il calcio non è mai un percorso lineare, ma ci sono degli alti e dei bassi. E proprio i bassi sono i momenti ancora più importanti da gestire.