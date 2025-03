Lanazione.it - “Caffè del Liceo. Filosofia, poesia, arte…”, la nuova rassegna

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 18 marzo 2025 – Si apre martedì 25 marzo, alle ore 15.30, presso l’Istituto d’ Istruzione superiore “Giovanni da Castiglione” (Castiglion Fiorentino, Arezzo), l’edizione 2025 del “del, arte.”, unainteramente dedicata alla cultura e ai suoi plurali linguaggi e che intende far dialogare differenti forme espressive. Gli incontri, coordinati dal Dirigente Scolastico, Prof. Sauro Tavarnesi, e dal suo team di collaboratori, si articoleranno in tre appuntamenti, che avranno per sede specifica il Bar del. Il primo di essi, si terrà, appunto, il 25 marzo, alle ore 15.30, occasione nella quale la docente Gisella Benigni dialogherà con l’autrice Lucrezia Lombardo a proposito del romanzo “Berggasse 19. Una donna di nome Anna Freud”, libro dedicato all’ultima figlia, nonché erede spirituale, del noto psicoanalista Sigmund Freud.