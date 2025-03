Ilrestodelcarlino.it - Cade da alcuni metri d’altezza, è grave

Un uomo di 59 anni è caduto dall’alto da un’altezza d’nel complesso del centro commerciale di Vezzano: l’uomo è stato poi portato, in gravi condizioni di salute, all’ospedale Maggiore di Parma. E’ successo ieri verso le 12.30. Le esatte cause sono da accertare con precisione. Sul posto sono poi intervenuti i soccorsi inviati dalla centrale del 118. Sono quindi arrivati i volontari dell’ambulanza della Croce Rossa del comitato di Quattro Castella assieme al personale dell’automedica. E’ stato anche attivato l’elisoccorso, atterrato nella zona. L’uomo, dopo le prime cure ricevute, è stato urgentemente trasferito con il velivolo, in codice rosso, al Maggiore di Parma dove è stato subito alle terapie dei sanitari del nosocomio. Le sue condizioni di salute sono state giudicate gravi dai medici.