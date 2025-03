Formiche.net - Caccia, droni, carri armati e satelliti. Il network di Leonardo per il futuro della difesa

L’industriaeuropea si trova oggi davanti a una sfida epocale. Accelerare la propria capacità produttiva per garantire agli Stati e alle alleanze continentali un adeguato livello di preparazione militare capace di dissuadere eventuali minacce e proiettare sicurezza ai propri confini. La sfida non è facile, dal momento che la frammentazione industriale rappresenta un freno all’efficienza: mentre negli Usa i principali progetti militari sono concentrati su dodici piattaforme, in Europa se ne contano oltre trenta. Altro elemento da considerare è il livello di interconnessione con il mercato Usa. Secondo il centro di ricerca Sipri, tra il 2020 e il 2024 i Paesi Nato europei hanno più che raddoppiato le importazioni di armi rispetto al periodo 2015-2019, e la quota degli Stati Uniti in questo mercato è salita al 53%.