Trevisotoday.it - Bus di Mom si incendia, autista ferma il mezzo e mette in salvo passeggeri e studenti

Leggi su Trevisotoday.it

Paura nella prima mattinata di oggi, intorno alle 7.30 circa a Cappella maggiore, in via Anzano. Un bus della linea 32 di Mom si èto e l'è stato costretto ad accostare e a far scendereche si trovavano a bordo. I vigili del fuoco, intervenuti con alcune.