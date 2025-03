Puntomagazine.it - Burocrazia, CNA: 100 semplificazioni per liberare energie piccole imprese

Costantini: È la principale riforma che serve al PaeseRoma – La CNA presenta un pacchetto di 100 proposte diperledelle. Una robusta e ampia opera di semplificazione amministrativa e normativa continua a rappresentare una priorità per il Paese, per favorire la competitività, rafforzare la produttività e dare vigore alla crescita. Le 100 proposte sono contenute nel VI Rapporto dell’Osservatorio CNApresentato oggi a Roma, alla presenza del giudice emerito della Corte Costituzionale, Sabino Cassese, del presidente nazionale della CNA, Dario Costantini, e con un videomessaggio del ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo.LA FORESTA PIETRIFICATASono state numerose lerealizzate nel corso degli anni mae cittadini non avvertono il necessario cambio di marcia, la cattivarimane una foresta pietrificata che penalizza e frena il dinamismo delle