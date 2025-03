Lettera43.it - Bulgaria, minuto di silenzio per un ex calciatore: lui però è ancora vivo

Leggi su Lettera43.it

Episodio surreale prima di una partita di campionato infra Arda Kardzhali e Levski Sofia. Il club di casa ha osservato infatti undiper Petko Ganchev, suo ex attaccante da 120 gol con la stessa maglia, che si credeva fosse morto all’età di 79 anni. Solo che in realtà èin ottima salute e vive serenamente con la sua famiglia. Proprio lui ha raccontato il curioso episodio alla televisione locale bTV, spiegando di guardare tutte le gare della sua ex squadra, solo che per il match in questione è tornato tardi a casa in quanto aveva del lavoro da sbrigare. «Entro in cortile e mia moglie mi accoglie in lacrime. Mi grida: “Petko, Petko, hanno annunciato in televisione che sei morto!”».Šta rade Bugari. Održali su majstori minut ?utanja za bivšeg igra?a Petka Gancheva koji je živ, pa im se javio na poluvremenu.