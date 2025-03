Bulgaria dedicano un minuto di silenzio in campo per l’ex attaccante Petko Ganchev ma è vivo – Il video

Leggi su Open.online

Durante l’ultima giornata di campionato, l’Arda Kardzhali, prima del fischio d’inizio della partita contro il Levski Sofia, ha voluto ricordare, exbulgaro, una stella del club che con la loro maglia segnò 120 gol. Così è partito undi, doloroso, in occasione della sua morte.Maera bello che. Il tributo o meglio la gaffe sta facendo il giro dei social diventando virale.n club Arda apologise after mourning ex-player who turns out to be aliveThe management ofn top-flight side Arda Kardzhali apologised after their former player, whose death they mourned in a minute's silence before Sunday's match with Levski Sofia,. pic.twitter.com/DX9Z1h3YKd— Gulf Daily News (@GDNonline) March 18, 2025 «, hanno annunciato in televisione che sei morto»stesso, alla veneranda età dei suoi 79 anni, ha smentito la sua morte.