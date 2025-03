Liberoquotidiano.it - "Buco" nei bilanci Asl in Puglia, l'extragettito in soccorso: semaforo verde per l'uso di 129 milioni

Leggi su Liberoquotidiano.it

Il "disavanzo" nel settore sanitario verrà compensato, almeno per circa il 50%, grazie all', ovvero il surplus delle entrate fiscali statali. Si parla di 129di euro "raccolti" innel 2024, una somma che il governo ha permesso alla Regione di utilizzare per ridurre, almeno parzialmente, il passivo accumulato nel sistema sanitario durante lo stesso anno. Va precisato, tuttavia, che questi fondi dovranno essere comunque rimborsati allo Stato. Altri 50, circa, sono stati già messi da parte dalla Regione lo scorso dicembre, durante la manovra dio, come misura prudenziale; restano quindi da colmare tra i 70 e gli 80, a seconda dell'entità definitiva del deficit che verrà certificata. Le Asl non hanno ancora fornito iufficiali del 2024, ma i numeri sembrano ormai delineati: il "rosso" nella sanità dovrebbe attestarsi intorno ai 240