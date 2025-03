Anteprima24.it - Buccino: Giunta varia il Puc in zona agricola e industriale, Ok a valutazione di impianti rifiuti

Tempo di lettura: 4 minuti“È opportuno valutare all’interno del trattamento e smaltimento deiquelli che possono coesistere con le necessità e le opportunità locali”. È quanto riportato nero su bianco, negli atti del Comune di, delle determine di affidamento di incarico ad un tecnico architetto ed ex funzionario dell’Ente Provincia di Salerno n. 121 del 17.02.2025 e n.125 del 18.2.2025 a firma del responsabile dell’area tecnica di Palazzo di Città, e delle delibere dicomunale n.33 del 24.02.2025, n.46 e n.47 del 10.3.2025 approvate dal sindaco di, Pasquale Freda, e dagli assessori presenti il vicesindaco Antonella Trimarco, e l’assessore Anna Ferrara, concernenti l’approvazione di unante alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Comunale nelle zone agricole E, C e, per ladelle tipologie di impianto dida realizzare nelle aree agricole ed in particolare, nella fascia dei 100 metri dalle strade provinciali, sul territorio comunale di