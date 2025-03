Juventusnews24.com - Bucciantini boccia Thiago Motta: «Le colpe dell’allenatore sono evidenti per questo motivo. Ma la cosa grave della Juve è…»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24: tutte le dichiarazioni del giornalista sull’allenatoree il momento bianconeroIl giornalista Marcoha parlato a Sky Sport per analizzare la stagionee le scelte del mister bianconero.PAROLE – «Le conseguenzesfida contro l’Atalanta siviste fino alla gara di ieri, si manifestano nemmeno nell’incapacità di reagire nel non saper guardare in faccia alla storia che rappresenti. Laè fare i conti con la verità cioè mettere in discussione un allenatore con il quale avevi previsto di fare molta strada e inmomento fai fatica a guardare anche l’ultimo tornante Lache mi fa disperare è che non ciruoli ben definiti, il numero 10ntus non può far tutto, bisogna fare delle scelte definitive e devono andare incontro alle scelte che rappresenti e qui le».