Ilgiorno.it - Brucia un capannone a Buccinasco: "Nessun rifiuto pericoloso, solo carta"

Leggi su Ilgiorno.it

Le operazioni di spegnimento del rogo sono durate diverse ore, iniziate alle 4 del mattino di ieri quando, per cause ancora in fase di accertamento, le fiamme hanno devastato uno dei capannoni dell’impianto Resmal, di selezione e trattamento rifiuti, appartenente al gruppo di A2A. La struttura, in via Volta 14, tratta rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata, cioè "imballaggi in– specifica A2A in un comunicato –. Si precisa inoltre che il sito non tratta rifiuti pericolosi. Non si registrano conseguenze per il personale dell’impianto. In collaborazione con gli enti preposti, sono in corso tutte e rilevazioni del caso per stabilire l’origine dell’accaduto". L’azienda A2A aggiunge che "i vigili del fuoco, immediatamente accorsi sul luogo insieme alle squadre di emergenza di A2A, sono impegnati nelle operazioni necessarie che si prevede si concluderanno entro la giornata (di ieri, ndr).