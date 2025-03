It.insideover.com - Brics sempre più africani: la nuova frontiera sono Uganda e Nigeria

Ilsi spingedi più verso l’Africa. Mentre gli Stati Uniti, l’Ucraina e la Russia cercano di trovare un compromesso fra Occidente e Oriente in Arabia Saudita, l’organizzazione intergovernativa, di cui il Paese di Vladimir Putin è un fondatore, guarda con interesse verso le economie emergenti del continente africano. Oltre al Sudafrica, nel 2024 altri due Paesicome Egitto ed Etiopiadiventati a tutti gli effetti membri, mentre dal 1 gennaiodivenuti Paesi partner, ovvero realtà che si adopereranno per uno stretta collaborazione con il, nonostante non facciano parte dell’organizzazione a tutti gli effetti.L’interesse per l’Africa nasce da molto lontano, infatti la Cina di Xi Jinping già nel 2016, con laVia della seta, ha spinto per creare infrastrutture nel continente cercando di favorirne il commercio, una fra queste la Mombasa-Nairobi in Kenya che verrà estesa fino all’, neo Stato partner.