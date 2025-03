Ilfattoquotidiano.it - Brescello, gli ex sindaci Vezzani e Coffrini prosciolti in udienza preliminare dall’accusa di concorso esterno alla ‘ndrangheta

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Sono statii due exdi, in provincia di Reggio Emilia, accusati diin associazione mafiosa. La giudice per l’del Tribunale di Bologna, Roberta Malavasi, ha deciso il non luogo a procedere, con la formula perché il fatto non sussiste, per Giuseppee Marcello.Il processo vedeva imputate in tutto 12 persone, tra cui alcuni membri della famiglia Grande Aracri, clan diche ha messo radici in Emilia. La pm della Dda, Beatrice Ronchi, aveva chiesto il rinvio a giudizio per.Per la ricostruzione dell’accusa, respinta dal Gup, i due ex primi cittadini avrebbero contribuitorealizzazione degli obiettivi e al rafforzamento della cosca diche operava nel paese di Peppone e Don Camillo, pur senza fare parte del clan.