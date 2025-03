Juventusnews24.com - Bremer si racconta: «Arrivare alla Juve è stato qualcosa di enorme. Ho avuto l’opportunità di mostrare il mio valore. Prima di iniziare ogni stagione faccio questa cosa»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24si: tutte le dichiarazioni del difensore bianconero pubblicate tramite il proprio profilo InstagramIl difensore dellaGleisonè intervenuto sul proprio profilo Instagram per il formatInside, in cui hato il suo arrivo in bianconero.PAROLE – «Vedevo lantus vincere tutti i titoli e proprio in quell’anno era arrivato Cristiano Ronaldo. Avevano fatto grandi acquisti ed era la squadra che dominava il campionato italiano.ntus èdi. Hodiil miosiache nazionale.di, stabilisco i miei obiettivi, li scrivo tutti e li lascio sempre in un posto dove posso vederli come in bagno, sullo specchio, ben visibili.