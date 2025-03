Brembo nel 2024 fatturato a 3 8406 milioni | dividendo 030 euro

Bergamonews.it - Brembo, nel 2024 fatturato a 3.840,6 milioni: dividendo 0,30 euro

Bergamo. Solidità e capacità di adattamento. Sono queste le caratteristiche che il presidente esecutivo diMatteo Tiraboschi utilizza per commentare i dati del bilanciodi.“In un anno di forti difficoltà per l’automotive, in particolare inpa,ha dimostrato una grande solidità e una capacità di adattamento che ci danno fiducia per il futuro – dichiara Tiraboschi -. I risultati ottenuti nelsono in linea con gli obiettivi dichiarati al mercato. Nonostante lo scenario complesso,ha continuato a investire. L’acquisizione del leader delle sospensioni Öhlins è stata la più importante operazione nella storia die rafforza la nostra posizione sul mercato. L’accordo tecnologico con Michelin ci vede al lavoro per rivoluzionare le prestazioni dei veicoli e offrire più alti standard di sicurezza e comfort.