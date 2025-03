Brembo chiude il 2024 con ricavi stabili e utile netto in calo del 139%

Quotidiano.net - Brembo chiude il 2024 con ricavi stabili e utile netto in calo del 13,9%

Leggi su Quotidiano.net

ilcona 3,84 miliardi di euro, in linea con l'esercizio precedente. L'si attesta a 262,6 milioni, con una flessione del 13,9% rispetto al 2023. Il consiglio di amministrazione propone all'assemblea, convocata per il 29 aprile, il pagamento di un dividendo di 0,30 euro per azione. Il margine operativo lordo (Ebitda) ammonta a 661,1 milioni, rispetto ai 665 milioni dell'anno scorso. Nel periodo sono stati realizzati investimenti per 497,51 milioni. L'indebitamento finanziarioal 31 dicembresi attesta a 360,4 milioni, in diminuzione di 94,4 milioni rispetto al 31 dicembre 2023. In un quadro di grande incertezza e alla luce dell'andamento dei primi mesi del 2025, a parità di perimetro,prevede undel fatturato di circa il 5% rispetto all'anno precedente.