Brasile sfilano i sostenitori dell’ex presidente Bolsonaro oggi sotto accusa

L’exdelJairha radunato migliaia di manifestanti a Rio de Janeiro per mostrare la sua forza politica e preparare un ritorno in grande stile. I risultati però sono stati al didelle aspettative: per il momentoresta escluso dai giochi e con pesanti pendenze giudiziarie.La manifestazioneIl 16 marzo si sono riunite alcune decine di migliaia didel sessantanovennedal 2019 al 2022. Quest’ultimo sperava di portarne 1 milione sulla spiaggia di Copacabana, sede delle sue precedenti manifestazioni di piazza. Ha dichiarato di sentirsi già candidato alle presidenziali del prossimo anno, nonostante sia interdetto dai pubblici uffici fino al 2030. Il motivo dell’impedimento è costituito dalle sue affermazioni – senza prove – sulle frodi perpetrate col sistema di voto elettronico.