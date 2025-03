Lanazione.it - Bracconiere ferì un ispettore della Polizia provinciale: chiesto il rinvio a giudizio

Firenze, 18 marzo 2025 – La procura di Firenze hailper il, pratese di 46 anni, accusato di tentato omicidio per aver sparato e ferito gravemente unnella riserva La Dogana, a Barberino del Mugello ( Firenze), la sera del 20 agosto 2024. All'udienza preliminare di fronte al gup Alessandro Azzaroli, il poliziotto hae ottenuto di costituirsi parte civile con l'avvocato Lapo Fè. Rischia il processo anche la compagna del cacciatore di frodo con l'accusa di concorso materiale e ideale nel tentato omicidio. Non fu un incidente, secondo la pm Linda Gambassi. Quella sera, hanno ricostruito le indagini dei carabinieri, i due erano in un casale all'internoriserva di caccia. Dopo aver sparato all'i due si allontanarono e lagiudiziaria rinvenne nella struttura diverse armi e munizioni da caccia, tra cui numerosi bossoli esplosi.