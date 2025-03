Bove per il suo crollo | Mi sentivo un po ‘di testa prima … quando mi sono accovacciato sono crollato

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-17 19:25:00 Giorni caldissimi per il calcio italiano!EdoardoHa concesso un’intervista con un podcast italiano “Passa Dal BSMT” in cui ha ricordato come ha vissuto Negli ultimi mesi dopo ilche ha subito lo scorso dicembre The Fiorentina – Inter. Il centrocampista della Fiorentina ha detto che “Non sa se un giorno può giocare senza il defibrillatore“La conoscenza persa perduta di 22 anni ed è entrato in arresto cardiorespiratorio Dopo che Inter ha segnato un goal. Cistati momenti di angoscia e incertezza sul campo. Ora, tre mesi dopo,commenta come ci si sente. “Mi sento bene. Sto cercando di andare avanti con tutto l’amore che ho ricevuto. Ho capito la serietà di ciò che è accadutoho visto come le persone erano così spaventate“Racconta come erano quei momenti in cui si è svegliato in ospedale.