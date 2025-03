Quotidiano.net - Borse europee in rialzo: focus su Bundestag e telefonata Trump-Putin

Loconfermano l'andamento positivo pur limando leggermente dopo l'avvio in calo di Wall Street. In listini guardano, da una parte, al voto delsulla riforma al freno del debito e, dall'altra, all'attesasull'Ucraina tra il presidente americano Donalde quello russo Vladimir. Francoforte registra un +0,9% mentre la fiducia sulle prospettive dell'economia tedesca misurata dall'indice Zew è tornata ai massimi da febbraio 2022. Tra gli altri Parigi registra un +0,5%, Milano un +0,92%, Madrid un +1,11% e Londra un +0,42%. Le tensioni geopolitiche e le incertezze sulla ripresa americana spingono l'oro su nuovi massimi, con il metallo giallo che scambia a 3.030 dollari l'oncia. Sale poi il petrolio con il riaccendersi della conflitto in Medioriente.