Ilfattoquotidiano.it - Borghi (Lega) “avverte” Meloni: “Prepararsi alla guerra? Da von der Leyen follie. Mi auguro che lei, in casi come questi, dirà dei no”

“La signora von der, mentre noi stiamo parlando, ha dichiarato che l’Europa deve. Queste sonoe vanno dette. Io miche leidei no, quando ci sono situazioni che vanno fuori dalle contingenze normali”. Il senatore della, Claudio, parlando in Aula si rivolge direttamentepremier Giorgia– dopo le sue comunicazioni al Senato, in vista del prossimo Consiglio europeo – ricordandole “lei giustamente dice” che “in certil’autorevolezza si ottiene anche sapendo dire dei no“.“In questa accelerazione sull’industria della difesa vedo dei rischi e delle opportunità”, ha aggiuntocriticando “il metodo” della presidente della Commissione europea: “Non è possibile che improvvisamente la narrazione si sposti dal ‘non ci sono soldi per non fare niente’ a ‘800 miliardi per le armi‘.