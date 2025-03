Bubinoblog - BOOM DI ASCOLTI PER LA VITA IN DIRETTA: ECCO I DATI CHE ILLUMINANO RAI1

Grandissimo successo per la puntata di ieri de Lain, il contenitore tra cronaca e attualità del pomeriggio di, condotto da Alberto Matano.La puntata in onda lunedì 17 marzo 2025 ha registrato rispettivamente un ascolto medio pari a 2.237.000 spettatori e il 23,06% di share (1.736.000 e 21,77%).Un nuovo record per l’appuntamento pomeridiano della Prima Rete.Anche ieri il talk show è leader di ben 10 punti sulla concorrenza di Pomeriggio 5, la quale si ferma rispettivamente al 12,53% nella prima parte, 13,25% nella seconda e 12,16% nei Saluti.dellainche senz’altro fanno trionfaree l’intera Rai. Un successo che parla da sè.L'articoloDIPER LAINCHEproviene da BUBINO.